Rapina finisce nel sangue, donna trovata morta nel suo appartamento: segni di diverse coltellate

Una donna di 81 anni e’ stata trovata morta nel suo appartamento a Bari, presentava sul corpo diversi segni di coltellate. Secondo le prime ipotesi la vittima, che viveva sola, potrebbe essere stata vittima di una rapina culminata in omicidio.

Donna uccisa in casa nel corso di una rapina

Avrebbe fatto entrare lei il suo assassino. Per aprire la porta di casa è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La vittima, Anna Lucia Lupelli, aveva ferite di diverse dimensioni, sarebbe stata raggiunta almeno da cinque o sei coltellate nel suo appartamento di via Andrea Gabriele. Il corpo è stato ritrovato in cucina. Sul posto sono giunti gli agenti della Mobile con la Polizia Scientifica, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Gli investigatori ipotizzano l’omicidio volontario al culmine di una rapina. La porta di casa no presentava segni di infrazione ed era chiusa regolarmente. Sul corpo della anziana vittima è stata disposta l’autopsia, bisognerà chiarire anche l’ora esatta della decesso, da una prima analisi del corpo l’ottantunenne potrebbe essere deceduta qualche giorno fa.