Temptation Island, Tommaso sta insieme a Giulia dopo il programma: le parole della tentatrice

In molti si stanno chiedendo se, dopo Temptation Island, Tommaso Eletti e Giulia Cerini stiano ancora insieme. Lui aveva tradito la fidanzata, Valentina Nulli Augusti, con la bella tentatrice. Quale futuro avrà avuto la loro storia una volta usciti dal programma?

Non si sa con certezza, ma la ragazza ha scritto nell’ultimo post si Instagram dopo il programma: “Qualcuno che vuole il meglio per te, è ciò che è meglio per te”. Vuol dire che sta con Tommaso?

Temptation Island, Tommaso sta insieme a Giulia?

I commenti dei follower alla ragazza però sono davvero cattivi. In moti si chiedono come abbia fatto a baciare Tommaso. Scrivono gli utenti: “Cosa non si fa per i soldi…baciarsi con uno come Tommas0”, e poi: “Dicce quanti soldi ti hanno dato che ciannamo pure noi oh”.