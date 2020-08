0 Facebook Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi? “E’ venuto a piangere da me” News 6 Agosto 2020 13:46 Di redazione 2'

Sembrava essere una coppia davvero affiatata e invece tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi pare che sia già finita. Il weekend di passione a Capri e un altro a Ibizia non avrebbero acceso quella miccia necessaria a far decollare una relazione.

Perché Belen e Gianmaria si sono già lasciati?

Così mentre Belen si destreggia tra weekend in giro per l’Italia e nuove campagne pubblicitarie, del bell’imprenditore napoletano si sa poco e niente. A parlare di lui è stata la sua ex, anche lei argentina, Mariela, che al settimanale Chi ha confermato la fine del flirt estivo e ha rivelato un retroscena sulla relazione lampo e la rottura. Ha detto che Gianmaria starebbe male e che probabilmente potrebbe provare a riconquistare Belen.

“Era affranto, è venuto a piangere da me. Lo conosco, ci proverà ancora con lei”, queste le parole di Mariela al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo la rottura con Gianmaria Antinolfi, il sospetto che la nuova frequentazione di Belen fosse un tentativo di vendicarsi di Stefano ha cominciato a insinuarsi tra i fan della coppia. Difficile dirlo, quel che pare certo per ora è che tra la Rodriguez e l’imprenditore napoletano l’amore non sia decollato.