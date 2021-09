0 Facebook Prima puntata Grande Fratelli Vip, frecciata di Raffaella Fico a Balotelli: la risposta di lui Spettacolo 14 Settembre 2021 11:08 Di redazione 2'

Raffaella Fico ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. La show girl, divenuta celebre proprio partecipando alla versione nip del programma, questa volta entra come personaggio famoso. E al suo ingresso Alfonso Signorini non poteva perdere occasione di strapparle qualche ‘bomba’.

Prima puntata del Grande Fratello Vip 2021

La bella napoletana è stata la terza concorrente a varcare la porta rossa durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, nella clip di presentazione non potevano mancare parole per il suo ex compagno Mario Balotelli, dal quale ha avuto una figlia, Pia.

Raffaella Fico parla di Mario Balotelli al GFVip2021

“Lui è stato il grande amore – ha spiegato la Fico – e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più“, queste le parole della Fico. Parole che non sono piaciute a Balotelli, che si trova in Turchia.

Super Mario nel giro di poco tempo ha pubblicato una storia su Instagram che è sembrata una vera e propria risposta alle parole della sua ex: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa…e”. Il Grande Fratello Vip, com’era prevedibile, è iniziato già con qualche piccola polemica. E chissà che nella prossima puntata del GFVip 2021 non vedremo un chiarimento tra Balotelli e la Fico, del resto i faccia a faccia sono uno strumento sicuro per far alzare gli ascolti.