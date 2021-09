0 Facebook Giovane madre muore a Sarno, addio a Rossella Squitieri: lascia un bimbo piccolo Cronaca 13 Settembre 2021 15:48 Di redazione 2'

Lacrime e dolore a Sarno, comune in provincia di Salerno, per la morte di una giovane madre. Si chiamava Rossella Squitieri e combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Sarno piange Rossella Squitieri

La notizia della morte di Rossella Squitieri è iniziata a circolare rapidamente nei vari social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna. Nonostante la sua tenacia e la forza avuta in questa dura battaglia, purtroppo non ce l’ha fatta. Lascia il marito e il figlio piccolo.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi le voleva bene. In molti la ricordano come una madre amorevole, una moglie attenta e premurosa e una donna dall’animo buono. “Hai lottato tanto, per tuo figlio, tuo marito, per la famiglia, per la vita ma qualcuno ha deciso per te. Quel qualcuno contro il quale purtroppo le forze ti abbandono e ti porta via per sempre. Un grande dolore”, ” Che gli angeli ti aprano le porte del Paradiso“, queste e tante altre le parole per la giovane madre. Anche l’amministrazione comunale ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Rossella.