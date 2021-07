0 Facebook Stefano De Martino sulla notorietà: “Ho dovuto spiegarlo a Santiago, lui la subisce di riflesso” Spettacolo 22 Luglio 2021 17:41 Di redazione 2'

Stefano De Martino è il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair assieme a suo figlio Santiago. Il bel ballerino napoletano ha parlato del rapporto che ha con il suo bambino, ma nella lunga intervista, oltre alla lettera per il figlio avuto da Belen Rodriguez, ha trattato anche il tema della notorietà.

Stefano De Martino parla della sua carriera da ballerino

Ripercorrendo la sua carriera da ballerino, ha raccontato che secondo lui non aveva molto talento: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“.

Il rapporto di Stefano De Martino con la notorietà

Poi il discorso è passato di nuovo a Santiago e di come lui abbia spiegato al bambino la notorietà: “Non mi sentirà mai lamentarmi per l’invasione della privacy, per una fotografia o per un autografo: per l’agio di cui godo e i traguardi che mai avrei potuto sognare di raggiungere mi viene chiesto un prezzo minimo. A Santiago l’ho spiegato. E l’ho dovuto fare perché lui, a differenza mia, non ha lavorato per la fama e subisce di riflesso quella di suo padre”.

La lunga lettera di Stefano De Martino a Santiago, pubblicata anche in formato video da Vanity Fair, ha commosso tutti i fan del ballerino, che hanno visto il suo lato paterno e il grande amore che prova nei confronti del figlio.