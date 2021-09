0 Facebook Rita De Crescenzo torna a casa: “Ho fatto tutto ragazzi”, piovono insulti e offese contro la TikToker News 13 Settembre 2021 08:49 Di redazione 2'

Torna a casa Rita De Crescenzo, ormai la protagonista del web. La donna, famosa per i video trash su Tik Tok, aveva denunciato le molestie del marito, per poi ritrattare tutto. Ora è tornata in casa e ha pubblicato un video in cui racconta del motivo del suo ritorno. Ma il web non ci sta e si scaglia contro la Tik Toker. Usare la violenza di genere come arma per fare visualizzazioni non sta bene veramente a nessuno.

L’influencer, dopo gli attacchi di chi diceva che stesse mentendo, ha voluto chiarire sui social. Ha spiegato che, dopo il malore dello scorso sabato, il marito non l’ha chiamata e non è andato a trovarla quindi lei avrebbe montato tutta la “scenata” andata in onda sul web la scorsa domenica. In pratica l’unica cosa vera sarebbe la gelosia ossessiva del marito.

Rita De Crescenzo dopo il malore spiega cosa è successo con il marito

In pratica la De Crescenzo avrebbe finto maltrattamenti e violenze da parte del marito e tutto questo perché, come lei dichiara, avrebbe perso la testa per questa mancanza. I video el chiarimento impazzano sui social, corredati dai commenti di chi la segue da tempo e non può credere a queste parole.

Infine, già dopo il malore, si ipotizzava che tutto fosse provocato dall’uso di sostanze stupefacenti.