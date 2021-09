0 Facebook Uccide la ex moglie a coltellate: la donna si era separata dal marito un mese fa Cronaca 13 Settembre 2021 10:36 Di redazione 1'

Ennesimo femminicidio in pochi giorni. Una donna è stata uccisa questa mattina dall’ex marito. Stando alle primissime informazioni, la donna, madre di due figli già grandi, è stata raggiunta dal suo ex ad Agnosine, in Valsabbia, dove si era trasferita da un mese: qualche settimana fa infatti era avvenuta la separazione.

L’uomo, non accettando la fine della relazione, ha accoltellato la donna colpendola più volte sulle scale della palazzina, poi si è costituito ai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire minuto per minuto quanto accaduto: i militari sono ancora sul posto dell’omicidio.