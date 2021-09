0 Facebook Ancora un femminicidio, Sonia Lattari uccisa a coltellate dal marito al culmine di una lite Cronaca 13 Settembre 2021 17:58 Di redazione 1'

Ennesimo femmincidio, il secondo di questo lunedì. Un uomo di 52 anni ha ucciso la moglie di 43 anni a coltellate a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza. La furia omicida è scattata al culmine di un litigio, nel loro appartamento.

Sonia Lattari uccisa dal marito in una lite in casa

L’uomo, Giuseppe Servidio, ha afferrato il coltello e ha inferto più colpi alla donna. Il motivo della lite sarebbe stato la gelosia. Il 52enne ha poi chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre girava ancora in stato confusionale per casa, è stato poi portato nella caserma di San Marco Argentano. La vittima si chiamava Sonia Lattari cn il marito avevano due figli che non erano in casa al momento dell’omicidio.