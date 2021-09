0 Facebook Auto finisce fuori strada, Daniele Coco muore a 20 anni: ferito il cugino che era con lui Cronaca 13 Settembre 2021 17:20 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle nostre strade. Un ragazzo di 20 anni, Daniele Coco, originario di Apricena in provincia di Foggia, ha perso la vita in un incidente. Il ragazzo, questa mattina, viaggiava a bordo della sua auto sulla Provinciale 31.

Daniele Coco muore a 20 anni n un incidente

A bordo con lui c’era il cugino. L’auto, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è uscita di strada. Per il giovane conducente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il coetaneo che era con lui, invece, è stato trasportato all’ospedale di San Severo, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i soccorsi e gli agenti della Stradale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. La notizia della morte di Daniele Coco ha sconvolto l’intera comunità. Molti i messaggi di cordoglio per questa giovane vita spezzata.