Imprevisto per Anna Tatangelo. La cantante di Soresa sarebbe dovuta essere la protagonista della domenica pomeriggio di canale 5 con un programma tutto suo. Il format “Scene da un matrimonio” non partirà per la data prevista.

Quando va in onda il programma condotto da Anna Tatangelo

Sarebbe dovuto iniziare domenica 19 settembre, ma la rete televisiva ha deciso di posticipare la messa in onda. Al posto del programma di Anna Tatangelo andrà in onda il day time di Amici. ‘Spadroneggia’ dunque ancora una volta Maria De Filippi.

Non si conoscono i motivi della decisione di Mediaset e per quale ragione la rete televisiva abbia deciso di mettere, momentaneamente, da parte “Scene da matrimonio” condotto da Anna Tatangelo. I fan della cantante, però, possono tirare un sospiro di sollievo, il divertente format dovrebbe partire i primi giorni di ottobre. Stay tuned.