Follia a Ponticelli, si barrica in casa con la moglie e la prende a bastonate: poi prova a togliersi la vita

Si barrica in casa con la moglie e inizia a colpirla con un bastone, le urla straziate della donna hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati in un’abitazione in via Angelo Camillo de Meis, nel quartiere Ponticelli a Napoli, hanno iniziato una negoziazione con l’uomo.

Il marito, un 50enne originario di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni personali aggravate, maltrattamenti aggravati in famiglia e resistenza al pubblico ufficiale. L’uomo, durante la negoziazione con i carabinieri, continuava a minacciare la moglie con un coltello alla gola. Il 50enne parlava con i militari attraverso una piccola finestra, la situazione si è capovolta quando ha colpito con il braccio il vetro infrangendolo. E’ in questo momento che i militari l’hanno afferrato per il braccio, bloccandolo e consentendo alla donna di uscire dalla porta.

Il 50enne in preda alla rabbia ha continuato a urlare, minacciando di togliersi la vita con un frammento di vetro. I carabinieri sono riusciti a entrare per tempo e hanno immobilizzato l’uomo. Quest’ultimo è stato portato al Cardarelli dove gli è stata medicata la ferita che si era procurato, è attualmente ricoverato e piantonato in attesa di giudizio. La donna, invece, è stata ricoverata all’ospedale del Mare per le diverse lesioni riportate nella colluttazione con il coniuge, non è in pericolo di vita.