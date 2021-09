0 Facebook Denise Esposito mostra il pancino, Anna Tatangelo ancora infuriata con Gigi D’Alessio Spettacolo 8 Settembre 2021 15:52 Di redazione 2'

Denise Esposito esce per la prima volta allo scoperto e mostra il pancino. La giovane compagna di Gigi D’Alessio, com’è ormai noto, aspetta un bambino dal cantante. La notizia è stata il gossip dell’estate. La coppia è stata paparazzata più volte in barca in atteggiamenti intimi e dalle immagini già si notava un accenno di rotondità. Questa volta è stata la giovane ha voler condividere una foto in cui si accarezza il ventre.

La foto di Denise Esposito con il pancino

L’immagine ha ricevuto subito moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto fare tanti auguri alla compagna di Gigi D’Alessio. E mentre il cantante napoletano si appresta a iniziare la sua nuova vita, dall’altro lato ci sarebbe Anna Tatangelo che non avrebbe preso assolutamente bene alcune decisioni del suo ex compagno. Diversi i motivi, la prima cosa che l’avrebbe fatta adirare è il fatto di essere stata l’ultima a sapere della gravidanza di Denise.

Ma un’altra cosa avrebbe fatto arrabbiare lady Tata è la decisione di Gigi D’Alessio di lasciare la casa di Roma per trasferirsi a Napoli. Decisione che, secondo Dagospia, avrebbe indispettito non poco la Tatangelo. Il motivo? La cantante crede che in questo modo il padre si allontani dal figlio Andrea, che resterebbe a vivere con lei nella Capitale.

Il post di Denise Esposito