Lite tra donne sfocia in rissa a Torre del Greco, 45enne minaccia madre e figlia con coltello Cronaca 9 Settembre 2021

Lite tra donne sfocia in rissa a Torre del Greco. I carabinieri della locale compagnia hanno denunciato a piede libero per rissa tre donne del posto: una 45enne che dovrà rispondere anche di e porto abusivo di arma da taglio e madre con figlia di 43 e 15 anni.

Rissa tra donne a Torre del Greco

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in via nazionale. La 45enne – per futili motivi – ha litigato con le altre 2 donne, madre e figlia. Il litigio è sfociato in una vera e propria zuffa caratterizzata da schiaffi e graffi. Durante le fasi concitate della rissa la 45enne ha estratto un coltello e ha minacciato le due donne che approfittando di un momento di distrazione, si sono allontanate in sella al loro scooter.

I Carabinieri, sono riusciti a fermare lo scooter giusto in tempo. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, le protagonista della rissa sono state portate all’ospedale Maresca di Torre del Greco, riportavano lievi ferite e hanno ricevuto una prognosi di 10 giorni.