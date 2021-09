0 Facebook Gioca un euro alla tabaccheria della stazione e vince un milione di euro Cronaca 8 Settembre 2021 22:21 Di redazione 1'

Un milione di euro con un biglietto del “Million day” da un euro. Una vincita fortunata ad Albenga (Savona) dove, in una tabaccheria Siri della stazione ferroviaria, è stato giocato il tagliando fortunato. In questi ultimi giorni non si fa che parlare di questo ormai.

A renderlo noto è Lottomatica che dichiara il vincitore come il 189esimo milionario dal lancio del gioco. Il vincitore ha azzeccato la cinquina 27/28/35/36/41.

“Sono emozionato” afferma il proprietario della storica ricevitoria di Albenga che non riceverà nulla dalla vincita, a meno di un regalo da parte del fortunato giocatore. “Spero che il milione vada a qualcuno che sappia usare bene quei soldi. Non ho idea di chi sia il giocatore. Spero una persona che ha bisogno di soldi”. Niente fuga di tabaccaio!