In auto con amici, Irene Raimo muore a 18 anni in un incidente: maggiorenne da soli 3 mesi Cronaca 3 Settembre 2021

Ancora un incidente sulle nostre strade, nella notte tra giovedì e venerdì una ragazza di 18 anni ha perso la vita. E’ accaduto in via Sant’Arcangelo, la ragazza, Irene Raimo, originaria del Parco Verde di Caivano, pare che viaggiasse a bordo di un’auto con tre amici. La notizia è stata riportata da Il Giornale di Caivano.

Irene Raimo muore in un incidente

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto in cui si trovavano Irene e i tre amici sia andata a finire contro un paletto e si sia ribaltata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta anche la Polizia Stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

La notizia della morte di Irene Raimo è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza, che era diventata maggiorenne da appena tre mesi. In tanti la ricordano come una giovane piena di vita, nonostante nel 2017 il padre, Giuseppe Raimo, fu ucciso in un agguato al Parco Verde. Un dolore che continuava a portarsi dentro, ma con il quale aveva imparato a conviverci.

Dolore per la morte di Irene Raimo

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: “Cuginetta mia eri troppo giovane per andartene via da noi 18 anni compiuti 3 mesi fa,non si può accettare tutto questo…Adesso sei con gli angeli in paradiso e ad abbracciarti ci sarà lui il tuo papà,che tanto desideravi riabbracciare dopo 4 anni Riposa in pace cuginetta”, “Quando tappezzeranno via Sant’Arcangelo di dossi? Quando ?!? Quando vigileranno di più questa strada che spesso, troppo spesso diventa una pista da corsa, nonostante sia frequentata anche da pedoni? Un’altra famiglia sconvolta…RIP”, queste e molte altre le parole in suo ricordo.