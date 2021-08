0 Facebook Simona Cavallaro sbranata e uccisa dai cani, l’autopsia: “Attaccata alle spalle e alle gambe” Cronaca 29 Agosto 2021 13:11 Di redazione 2'

Mentre continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri sulla morte di Simona Cavallaro, la ragazza uccisa da un branco di cani sul Monte Fiorino, l’autopsia ha chiarato come è morta la ventenne.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Simona Cavallaro

Dall’esame è risultato che Simona “è stata attaccata dal branco alle spalle e alle gambe“. La giovane potrebbe aver provato a fuggire e anche a difendersi, sotto le unghie sono stati trovati peli d’animale. Ora un team di esperti analizzerà i campioni dei 12 cani catturati per comprendere a chi appartengono i residui prelevati dall’autopsia.

Secondo la ricostruzione dei militari Simona e l’amico in un primo momento si sarebbero rifugiati in una chiesetta nell’area pic-nic. Poi la ragazza sarebbe uscita, probabilmente credendo che gli animali fossero andati via, per raggiungere l’auto. Ed è qui che sarebbe stata attaccata mortalmente. L’amico che era con lei, invece, è riuscito a salvarsi.

Distrutta la famiglia della ragazza, il padre in un post su Facebook ha espresso tutto il suo dolore: “La mia amata figlia Simona è venuta a mancare su questa vita terrena, il mio dolore è immenso come se avessero esportato metà del mio corpo. Simona, pura come l’acqua di fonte, solare come l’alba e il tramonto, sorridente e scherzosa come una bambina”.