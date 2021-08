0 Facebook Simona uccisa da un branco di cani, l’amico con lei ha provato a chiamarla: accerchiata e poi sbranata Cronaca 28 Agosto 2021 14:29 Di redazione 1'

Mentre si attendono gli esiti dell’esame autoptico sul corpo di Simona Cavallaro, la ragazza di 20 anni uccisa da un branco di cani nel Catanzarese, emergono ulteriori dettagli su questa terribile vicenda.

Com’è morta Simona Cavallaro

Sulla morte di Simona Cavallaro indagano i carabinieri, per ora risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il pastore proprietario del gregge a guardia del quale ci sarebbero stati i cani che hanno attaccato la ragazza. Di questi, dodici sono stati catturati, alcuni erano ancora sporchi di sangue. Con la ventenne al momento dell’attacco c’era un amico, lui è riuscito a ripararsi in un capanno vicino al luogo dell’aggressione.

L’amico che era con Simona Cavallaro

Secondo quanto riportato dai media, il ragazzo in stato di choc avrebbe raccontato di aver chiamato più volte il nome di Simona per dirle di raggiungerlo nel capanno e mettersi così in salvo. Ma la ragazza sembrerebbe che abbia provato a raggiungere la vettura non molto distante. Sembrerebbe che la ventenne sia stata prima accerchiata dal branco e poi nel tentativo di fuggire, attaccata mortalmente.