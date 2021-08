0 Facebook Gita al bosco finisce in tragedia, Simona Cavallaro sbranata e uccisa a 20 anni da un branco di cani Cronaca 27 Agosto 2021 08:27 Di redazione 1'

Doveva essere una piacevole passeggiata di fine estate sulle montagne di Satriano, comune in provincia di Catanzaro, in Calabria. Purtroppo è finita in tragedia. Simona Cavallaro è morta dopo essere stata attaccata da un branco di cani, aveva solo 20 anni.

Simona Cavallaro sbranata e uccisa da un gruppo di cani

La giovane vittima stava passeggiando con alcuni amici nel verde del Catanzarese. Avevano sostato in un’area riservata al pic-nic, poi Simona con un amico aveva deciso di avvicinarsi ai boschi ed è qui che la coppia è stata assalita da un branco di cani randagi e la ragazza, purtroppo, ha avuto la peggio.

Disperate le urla della ragazza che, circondata dai cani, provava ad allontanarli. L’amico che era con lei è riuscito a fuggire, rifugiandosi in un capanno poco distante dal luogo dell’attacco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sconvolti i ragazzi che avevano organizzato la gita con Simona. La notizia della morte della 20enne è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza.