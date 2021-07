0 Facebook In vacanza con il reddito di cittadinanza, proliferano video su Tik Tok: l’ultima provocazione è la serenata a Di Maio News 31 Luglio 2021 13:27 Di redazione 3'

Ancora un ‘ringraziamento’ a Luigi Di Maio arriva da Tik Tok. Sembra che una delle ultime mode dei tiktoker sia quella di sbeffeggiarsi del reddito di cittadinanza, pubblicando video in vacanza, che si starebbero pagando grazie al sussidio. Dopo il ragazzo che chiede dalla barca di acquistare i gelati con la card e una donna che intona una vera e propria serenata dedicata al ministro grillino, è la volta di una ragazza che gli invia un cuore mentre si gode il sole in spiaggia.

In vacanza con il reddito di cittadinanza, su Tik Tok

L’ultima provocazione arriva da una giovane che si è fatta riprendere al mare, distesa al sole, mentre con le mani disegna un cuore che sembrerebbe essere dedicato a Di Maio. Al filmato ha aggiunto il commento: “Ho due amori, mio marito e Gigino Di Maio“. Parole che lascerebbero intendere una sorta di gratitudine nei confronti del ministro grillino per essere stato uno dei principali fautori del reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo una presa per i fondelli. La stessa persona ha poi condiviso un nuovo video in cui scrive: “Reddito arrivato, costume comprato”. Poi ne ha pubblicato un altro, probabilmente del marito, che ballando in spiaggia dice: “Reddito arrivato, corriamo in posta”

Così quello che sarebbe dovuto essere un sussidio per aiutare chi è in difficoltà nelle spese di prima necessità, a giudicare dai tanti filmati provocatori, sarebbe utilizzato per andare al mare e fare shopping.

Anche quest’ultima coppia con i video pubblicati sembrerebbe che abbia voluto dimostrare come utilizzi il reddito di cittadinanza per tutto tranne che per beni di prima necessità. L’ultima moda che sta spopolando su Tik Tok pone l’accento su un fenomeno che sembra essere sempre più preoccupante, prendersi gioco non solo delle istituzioni ma anche dimostrare che si può vivere come si vuole, sbeffeggiandosi di qualsiasi tipo di regola. Atteggiamento messo in scena probabilmente per ottenere visibilità.

Uno dei video pubblicati su Tik Tok