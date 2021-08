0 Facebook Dramma durante Perugia-Ascoli, uomo di 56 anni muore in curva davanti al figlio Cronaca 29 Agosto 2021 17:04 Di redazione 2'

Tragedia allo stadio. Un uomo di 56 anni è morto sabato sera in seguito a un malore avvertito al Renato Curi di Perugia. L’uomo si trovava nel settore ospiti, dove stava assistendo alla gara di Serie B Perugia-Ascoli, quando è stato colto probabilmente da un arresto cardiaco.

Tifoso muore davanti al figlio allo stadio

Sugli spalti sono arrivati i sanitari che, dopo aver compiuto le manovre di rianimazione, hanno portato via l’uomo in ambulanza, purtroppo non c’era più nulla da fare. La notizia è confermata dall’Ascoli Calcio che, sulle proprie pagine social, ha espresso dolore e cordoglio.

Secondo la testimonianza di alcuni tifosi l’uomo si sarebbe accasciato a terra davanti agli occhi del figlio con cui era andato allo stadio. I soccorsi sarebbero arrivati in ritardo, ma questa è una cosa che dovrà essere accertata. “È con immenso dolore e incredulità – si legge nella nota diffusa dalla società marchigiana – che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al ‘Curi’ di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il patron Massimo Pulcinelli, il presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla famiglia”.