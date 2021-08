0 Facebook Scontro auto -camion, Giovanni Cacciuttolo muore a 40 anni in un incidente sull’Asse Mediano Cronaca 29 Agosto 2021 17:58 Di redazione 1'

Incidente mortale sull’Asse Mediano nel tardo pomeriggio di sabato, nella zona di Villa Literno. Giovanni Cacciuttolo, giovane di 40 anni originario di Pozzuoli, ha perso la vita nel terribile schianto. La vittima era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, la vettura si è scontrata contro un camion.

Giovanni Cacciuttolo muore in un incidente

Lo schianto è stato così forte che la vettura su cui viaggiava il trentenne è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo delle lamiere, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dolore a Pozzuoli per Giovanni, conosciuto da tutti come Bobò. La giovane vittima gestiva un locale e un centro scommesse. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo del trentenne: “Era un imprenditore dal cuore d’oro che ha fatto tante azioni benefiche”. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.