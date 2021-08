0 Facebook Gaetano Davide, l’ex cameriere della Sonrisa, finalmente riabbraccia la figlia: “Mi si scioglie il cuore” Spettacolo 12 Agosto 2021 16:52 Di redazione 2'

Ha dovuto lasciare Napoli e la sua famiglia per trovare un lavoro, Gaetano Davide tempo fa aveva lamentato sui social la perdita del suo impiego all’hotel La Sonrisa a causa della crisi dovuta alla pandemia. Il suo appello era diventato in poco tempo virale, simbolo dei padri di famiglia messi in ginocchio dal particolare periodo storico che ancora stiamo vivendo. Il gigante buono del Castello delle Cerimonie è poi riuscito a trovare un posto in Svizzera. Una persona, dopo aver visto la sua pubblicazione, l’ha contattato, offrendogli un’occupazione.

Gaetano Davide riabbraccia la figlia in Svizzera

Così Gaetano ha lasciato Napoli alla volta della Svizzera, si è allontanato dalla sua famiglia per lavorare e l’ha fatto con il sorriso sulle labbra, ma chiaramente con l’amarezza nel cuore. Ha dovuto imparare una nuova lingua e sopportare la mancanza degli affetti più cari, nei giorni ha condiviso la sua nuova esperienza sui social, ricevendo sempre molto commenti da parte dei suoi seguaci. E anche questa volta, che finalmente ha riabbracciato sua figlia, ha voluto condividere il momento tanto emozionante sui social.

“Può il cuore di un padre non sciogliersi quando dopo quattro mesi rivedi tua figlia? È stato un toccasana per il cuore e per la mente essere di nuovo uniti e non potete capire quanto tutto questo mi manchi. Però ho imparato che tutto ha un senso e che alla fine sarò più forte di prima. Viva la famiglia e viva l’amore “, queste le parole di Davide allegate a una foto in compagnia della figlia. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti.

Il post di Gaetano Davide