0 Facebook Davide Gaetano lascia la Svizzera e torna a Napoli: “Ho avuto la possibilità di riprendere forza” Spettacolo 26 Agosto 2021 10:33 Di redazione 2'

Era partito per la Svizzera per iniziare una nuova esperienza lavorativa, Davide Gaetano, l’ex cameriere della Sonrisa, era così diventato il simbolo della crisi economica dovuta alla pandemia. Dopo aver annunciato che aveva perso il suo impiego a causa delle ripetute chiusure, aveva comunicato di aver trovato un lavoro che l’avrebbe allontanato da Napoli e la sua famiglia. A distanza di quattro mesi ha scelto di tornare e iniziare così un altro percorso della sua vita.

Davide Gaetano torna a Napoli dalla sua famiglia

E’ stato lui stesso a comunicare attraverso i seguitissimi profili social la decisione di lasciare la Svizzera e ricongiungersi alla sua famiglia. Davide Gaetano ha ringraziato lo staff del ristorante dove ha lavorato e ha spiegato di aver rivalutato diverse cose in questi mesi, che dunque l’avrebbero spinto a rientrare a Napoli.

“È giunta al termine questa parentesi Svizzera. Sono stati quattro mesi intensi e pieni di motivazione. Quando arrivai, attraverso la mano tesa da @chef.marcofalvo il quale non potrò mai ringraziare troppo, ero demotivato e sfiduciato. Un anno e mezzo di fermo mi aveva messo a dura prova e non sapevo come fare. Ma qui ho avuto la possibilità di riprendere forza. È stato anche motivo di introspezione e ho rivalutato parecchie cose. Ho avuto nuovi amici intorno e ho visto paesi sconosciuti.

Ad oggi non so il futuro cosa mi presenterà ma so di certo che riabbracciare la famiglia sarà la prima cosa che farò.

Grazie per il vostro sostegno nei miei momenti di malinconia (pioggia inclusa) e grazie per il vostro affetto.

Ciao Zuchwil, ci rivedremo e sarà come non esserci mai lasciati”, queste le parole di Davide Gaetano.

Davide Gaetano torna al Castello delle Cerimonie?

Il post dell’ex cameriere della Sonrisa, ricordato da tutti come ‘il gigante buono’, ha ricevuto moltissimi commenti. In molti hanno augurato a Davide Gaetano un buon rientro, c’è poi chi gli ha chiesto se tornerà a lavorare con la famiglia Polese. Cosa che se fosse vera farebbe felici i tanti fan del programma Il Castello delle Cerimonie.

Il post di Davide Gaetano