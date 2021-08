0 Facebook Belen Rodriguez mostra la figlia ad un mese dalla nascita: è irresistibile e identica al papà Spettacolo 25 Agosto 2021 09:50 Di redazione 1'

Belen Rodriguez mostra la figlia Luna Marì in un video che ritrae la piccola a un mese e mezzo. La showgirl ha mostrato la bambina, avuta dal compagno Antonino Spinalbese, in un filmato che ha fatto il boom di visualizzazioni e like. La didascalia è inequivocabile: “Amore”.

Belen Rodriguez mostra Luna Marì in un video

Nelle immagini vediamo Luna Marì in braccio a mamma Belen. La modella si diverte a pasticciarle i capelli, la piccolina si lascia andare ad un tenero sorriso. Sono irresistibili.

La nuova famiglia si trova in una villa lussuosa presso l’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, località in cui Belu ha deciso di trascorrere i primi mesi da mamma in fuga dal caos di Milano. Con lei i familiari più stretti: oltre all’inseparabile compagno e al figlio Santiago, a raggiungerla qui, uno dopo l’altro, anche mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias.