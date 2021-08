0 Facebook Il figlio di Piera Maggio si sposa, il matrimonio di Kevin Pipitone e la furia della madre: “Eliminate tutto” Cronaca 14 Agosto 2021 13:29 Di redazione 2'

Kevin Pipitone, il figlio di Piera Maggio e Tony Pipitone, fratellastro di Denise, si è sposato. Un matrimo che la famiglia avrebbe voluto fosse rigorosamente privato. Un momento di gioia da vivere lontano dai riflettori, motivo per cui non è stata divulgata la data dell’evento.

Il fratello di Denise Pipitone si è sposato

Alcune foto del matrimonio di Kevin Pipitone, però, sono iniziate a circolare sui social, scatenando l’ira di Piera Maggio e della sua famiglia. Abituati da 17 anni a stare al centro dell’attenzione mediatica per la sparizione della piccola Denise nel 2004, avrebbero preferito viversi una giornata in intimità. C’è qualcuno che ha fatto circolare le fotografie dell’evento.

Così Piera Maggio ha invitato, attraverso Mary Falco, a cancellare tutte le immagini: “Purtroppo sono state rese pubbliche dei video e foto del matrimonio del figlio di Piera Maggio, senza il consenso dei diretti interessati. Come ben sappiamo, spesso succede che dei followers, profili, pagine ecc.. su vari social network copiano il materiale e lo ripubblicano! Infatti, voilà la diffusione sui Social.

🔴 Erano momenti e immagini PERSONALI E PRIVATI che la famiglia NON AVREBBE ASSOLUTAMENTE VOLUTO che fossero diffuse, tant’è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, NE PUBBLICATO personalmente foto e video. Se e quando decideranno diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale.

👉 Sappiamo benissimo tutti, che Piera Maggio in tutti questi anni, ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio ed era quello che avrebbe voluto che fosse stato anche adesso.

🔴 Quindi, chiediamo gentilmente di eliminare tutti i video e foto del matrimonio dai social network.

Sicuri della vostra comprensione. Grazie”.

Il messaggio ha ricevuto molti like e commenti, Piera Maggio ha potuto contare ancora una volta dell’affetto di chi la segue.

