0 Facebook Dramma a Eboli, stroncato da un malore in spiaggia: muore ragazzo di 23 anni Cronaca 14 Agosto 2021 14:30 Di redazione 1'

Si allontana da casa per andare a fare un bagno a mare e non rientra più, corpo di un giovane di 23 anni ritrovato senza vita dopo diverse ore. E’ accaduto a Eboli, sulla spiaggia di Campolongo, dove alcuni bagnanti hanno notato la salma del ragazzo e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Ragazzo di 23 anni muore a mare ad Eboli

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Da un primo esame esterno pare che il corpo sia rimasto in acqua per diverse ore. Il ragazzo viveva con la madre nel comune del Salernitano, era uscito dicendo che andava a farsi un bagno ma poi non è più rientrato. La vittima potrebbe essere stata stroncata da un malore mentre nuotava ed è annegata.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, al momento non si esclude alcuna ipotesi. La notizia della morte del 23enne ha sconvolto la comunità di Eboli.