Cronaca 11 Agosto 2021

Ancora un imprevisto per i residenti di Fuorigrotta. In via Leopardi, come segnalato dai cittadini sui social, sarebbero saltati alcuni tombini sul manto stradale. Questo ha causato una forte fuoriuscita di acqua.

Di conseguenza parte della strada, sembrerebbe il tratto iniziale, è al momento allagato. “Siamo abbandonati, non ne possiamo più“, sono tanti e tutti di questo genere i commenti pubblicati sotto al post nel gruppo Facebook ‘Sei di Fuorigrotta se‘.

Infatti, sempre in via Leopardi, ci sono stati altri due precedenti entrambi abbastanza gravi: l’evacuazione di un edificio pericolante e il crollo di un’automobile in una voragine apertasi nel Rione Lauro. Per il problema di oggi, l’Acqua Bene Comune (Abc) ha sospeso temporaneamente la fornitura del servizio.

A causa di un allagamento è stata interrotta con urgenza l’erogazione idrica in Via Leopardi. Ripristino previsto nella tarda mattinata di oggi. Potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità. In tal caso si consiglia di far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.