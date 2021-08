0 Facebook Napoli, auto sprofonda nella voragine: famiglia a bordo, salvata da Vigili del fuoco. 850 famiglie senza acqua e gas Auto inghiottita da una voragine a Fuorigrotta. A bordo i genitori con i figli. Il crollo ha causato lo stop delle forniture per i residenti Cronaca 5 Agosto 2021 13:26 Di redazione 1'

Una voragine enorme. La strada che è sprofondata inghiottendo un’automobile. Tanta la paura, a bordo c’era una famiglia: madre, padre e figlio piccolo. Tutti e tre sono stati soccorsi e salvati dai Vigili del fuoco.

Il crollo del manto stradale ha causato gravi disagi ai residenti della palazzina: si sta parlando, come riportato da Il Mattino, di circa 850 famiglie rimaste senza acqua e gas. È avvenuto a Fuorigrotta, in via Leopardi all’interno del Rione Lauro.

Auto inghiottita da una voragine a Fuorigrotta

Pare, secondo una prima ricostruzione, che la voragine causata dal crollo potrebbe essere stata provocata da alcune infiltrazioni d’acqua. In corso i dovuti accertamenti, al termine dei quali, saranno ripristinate tutte le forniture energetiche, acqua e gas compresi.

