La rete e i social possono servire anche a questo, a mostrare il lato bello, quello umano della città di Napoli. Quell’aspetto che rende il capoluogo campano la città dove ci si aiuta, si è magnanimi con chi è in difficoltà, si è pronti a gesti caritatevoli senza pretendere nulla in cambio. E così Tik Tok da bacheca di video il più delle volte rappresentativi di una condotta sbagliata, diventa vetrina del grande cuore partenopeo.

Lungomare di Napoli, il gesto di solidarietà di un cameriere

E’ stato un utente, probabilmente napoletano, a condividere un’immagine che è piena d’amore e carità. Seduto in uno dei ristoranti del lungomare di Napoli, il ragazzo ha ripreso la scena di un cameriere che attraversa la strada per portare un pasto a una persona seduta al caldo sul muretto del marciapiede di fronte. L’uomo si avvicina con un piatto e lo porge al mendicante, offrendogli così qualcosa da mangiare per recuperare energie in queste giornate tanto afose.

Il giovane che ha condiviso il video ha aggiunto il commento: “Napoli è anche questa…“. Mai parole furono più ‘azzeccate’. La città non è solo violenza, balli dal gusto condivisibile in strada, sfide folli e sbeffeggiarsi dell’istituzione al solo scopo di ricevere like. E’ anche e soprattutto amore, solidarietà e grande umanità.

