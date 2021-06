0 Facebook Napoli, messa in sicurezza di un edificio a Fuorigrotta: “Crolla tutto”. Sgomberate 20 famiglie Messa in sicurezza di un edificio a Fuorigrotta. Sul posto, in via Leopardi, sono arrivati la Polizia, i Vigili del fuoco e la Municipale Cronaca 10 Giugno 2021 15:57 Di Andrea Aversa 1'

L’allarme è scattato a causa di alcune vistose crepe apritesi in una parte della struttura. Zone dell’edificio già mancanti di alcuni pezzi di intonaco. Siamo in via Leopardi, quartiere Fuorigrotta zona Ovest di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palazzo. Poi sono giunti gli agenti del locale Commissariato e quelli della Polizia Municipale, il cui intervento è volto a garantire l’ordine pubblico.

In corso, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, vi sono i rilievi da parte dei tecnici del Comune di Napoli e dell’acquedotto Acqua Bene Comune (Abc). Potrebbero essersi verificate delle pericolose infiltrazioni d’acqua che avrebbero potuto minare la sicurezza dell’edificio.

Al termine delle varie perizie è stato disposto lo sgombero dei residenti. Sono 20 le famiglie coinvolte, 40 le persone da ricollocare. Alcune di esse, allettate, hanno già trovato ospitalità presso dei parenti. Chiuse anche le attività commerciali che hanno sede nella struttura definita pericolante.