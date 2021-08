0 Facebook Gigi D’Alessio e il quinto figlio: “Anna Tatangelo l’ultima a sapere della gravidanza” Spettacolo 4 Agosto 2021 16:56 Di redazione 1'

Non sarebbe stata delle migliori la reazione di Anna Tatangelo alla notizia che Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio da Denise Esposito. Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, pare che la cantante non abbia reagito proprio bene.

Anna Tatangelo, la reazione alla notizia su Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Sembrerebbe, infatti, che sia stata l’ultima a venire a sapere della gravidanza. Si legge dal settimanale: “La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie“. Dunque pare che lady Tata abbia saputo che il suo ex aspetta un bambino in modo del tutto casuale.

A far ‘infuriare’ la cantante ci sarebbe anche un’altra scelta fatta da Gigi D’Alessio. Quest’ultimo, infatti, pare che abbia preso una casa a Napoli, nel quartiere Posillipo, per vivere con Denise e il bambino. Non resteranno ad ‘Amorilandia’, casa che alla Tatangelo non sarebbe mai piaciuta e in cui ci ha vissuto a lungo. Insomma pare che i rapporti tra i due ex non siano affatto dei migliori.