10 Agosto 2021

Non riesce a crederci il padre di Christian, il bambino di 7 anni trovato morto nella giornata di lunedì in una piscina nel padovano, a San Pietro in Gu. Quando si sono accorti che il bambino era in acqua privo di sensi, era ormai troppo tardi, il suo corpo era a pancia in giù e le sue condizioni disperate. A fare la tragica scoperta è stata una bagnina della struttura, il bimbo è stato portato in ospedale con una eliambulanza ed è deceduto poco dopo il suo arrivo presso la struttura.

Bimbo di 7 anni muore annegato in una piscina nel Padovano

Sulla vicenda indagano i carabinieri, bisognerà comprendere cosa sia accaduto al bambino e perché nessuno si sia accorto che fosse annegato. Il padre del bambino, Emanuele, sostiene che il figlio non sapendo nuotare non si sarebbe mai buttato in acqua. Si era allontanato per andare a giocare con un amichetto. Secondo il papà qualcuno potrebbe averlo spinto o potrebbe essere scivolato.

Le parole del papà

“Non abbiamo capito bene cosa sia successo. I soccorsi del 118 hanno fatto il possibile, anche gli addetti della piscina quando se ne sono accorti. Ma il nostro dubbio è che lo abbiano fatto tardi il nostro timore è che una maggiore attenzione avrebbe potuto salvarlo. Saranno le indagini a dirlo. Noi ancora non ci capacitiamo di quello che è successo, non riusciamo a crederci, è un dolore troppo grande da assorbire”. Sul corpo del bimbo è stata disposta l’autopsia, che chiarirà le cause del decesso.