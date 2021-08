0 Facebook Barbara D’Urso esce allo scoperto: “C’è una persona speciale, è in prova” Spettacolo 9 Agosto 2021 11:55 Di redazione 2'

Barbara D’Urso si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il prossimo anno sarà per lei molto diverso, dopo il ridimensionamento in Mediaset, avrà più tempo libero. Cosa che però non la spaventa: “Per niente, per la prima volta dopo 14 anni, potrò fare dei weekend»”. Non traspare delusione dalle sue parole piuttosto consapevolezza rispetto ai tempi che cambiano. Dai racconti sul lavoro all’ammissione di una persona speciale nella sua vita, la conduttrice napoletana non si è lasciata ‘abbattere’ da questo ‘stop’.

Barbara D’Urso commenta lo stop in Mediaset

Quando l’è stato chiesto se avesse mai avuto problemi con i suoi editori ha risposto: “Mai, ci sono state un paio di cose che editorialmente non sono piaciute: in tanti anni, può succedere. L’editore, prima di presentare i palinsesti, è stato molto insistente nel dirmi che sono stata e sono fondamentale per l’azienda, questo mi ha molto gratificata. L’ha ribadito anche in conferenza stampa, ma non l’ho visto riportato da nessuna parte. Lei l’ha letto? No. Però io non ho commentato. Parlo solo ora e parlerò coi fatti. Ho letto che Pomeriggio 5 durerà mezz’ora… Sorrido, lascio che parlino e mi godo l’estate“.

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso

Non è mancata la domanda sull’amore, da anni il gossip parla di un uomo al suo fianco, ma la D’Urso non è mai uscita allo scoperto. Nell’intervista ha ammesso che in questo momento c’è qualcuno al suo fianco: “C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa”. Non si è sbilanciata sull’identità di questo uomo, ma potrebbe trattarsi di Francesco Zangrillo, imprenditore più giovane di lei con il quale è stata più volte paparazzata.