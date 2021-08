0 Facebook Dramma sul Litorale Domizio, si tuffa in acqua per salvare figlio disabile: muore uomo di 62 anni Cronaca 9 Agosto 2021 11:00 Di redazione 1'

Ancora una tragedia sulle nostre spiagge, un uomo ha perso la vita in seguito a un malore sopraggiunto dopo essersi gettato in acqua per salvare il figlio, che rischiava l’annegamento. Il dramma è avvenuto nella giornata di domenica su una spiaggia del Litorale Domizio.

Si tuffa in mare per salvare il figlio, muore a 62 anni a causa di un malore

Un uomo di 62 anni si è tuffato in mare per salvare il figlio disabile che stava rischiando l’annegamento. E’ riuscito a tirare fuori dall’acqua il ragazzo, ma non appena è arrivato in spiaggia, è stato colto da un malore ed è deceduto.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, pare che l’uomo soffrisse di problemi di cuore e lo sforzo del salvataggio sarebbe stato troppo eccessivo. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’uomo è morto sotto gli occhi dei bagnanti.