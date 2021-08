0 Facebook Travolto in monopattino da uno scooter, muore giovane di 27 anni: ferite altre due persone Cronaca 9 Agosto 2021 12:32 Di redazione 1'

Scontro scooter monopattino elettrico, muore un ragazzo. Ad avere la peggio nell’incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Firenze è stato un ragazzo di 27 anni che viaggiava a bordo del mezzo elettrico.

Travolto da scooter, muore ragazzo di 27 anni

Lo scontro è avvenuto intorno all’1.30 all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Masaccio. La giovane vittima, originaria dello Sri Lanka, sarebbe deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Il 27enne, sbalzato dal mezzo, avrebbe battuto violentemente la testa contro il bordo del marciapiede.

Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha provveduto a effettuare i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incrocio dove e’ avvenuto l’incidente e’ regolato da un semaforo. Feriti il conducente e la passeggera dello scooter, portati in codice rosso all’ospedale di Careggi, non sarebbero in pericolo di vita.