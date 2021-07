0 Facebook Barbara D’Urso ricorda Raffaella Carrà, ma il web non le perdona il paragone Spettacolo 6 Luglio 2021 17:12 Di redazione 3'

Anche Barbara D’Urso ha espresso il suo cordoglio per la morte di Raffaella Carrà, le cose che ha scritto, però, hanno creato un’accesa polemica sui social. Prima tra tutte a commentare Selvaggia Lucarelli, che non ha mai nascosto la sua ‘antipatia’ per la conduttrice napoletana.

Il ricordo di Barbara D’Urso per Raffaella Carrà

La D’Urso prima ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha scritto; “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io”.

A scatenare la bufera sono state le parole che la D’Urso ha pubblicato su Twitter: “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa…. Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”. Parole con le quali ha affermato di essersi praticamente ispirata agli storici programmi di Raffaella Carrà. Tantissimi utenti si sono scagliati con la conduttrice napoletana, accusandola di aver fatto un paragone impossibile. “Con tutto il rispetto – scrive un utente – ma no, questa è una bestemmia. Raffaella non si paragona a niente e a nessuno. Mai nessuno sarà grande come lei e mai nessuno ha fatto o farà i programmi che ha fatto lei con eleganza entrando nelle case delle persone con umiltà e rispetto”. Selvaggia Lucarelli, invece, ha condiviso le parole della D’Urso e ha scritto: “Quanto imbarazzo. Quanto”. Barbarella deciderà di rispondere? Staremo a vedere.

Il post di Selvaggia Lucarelli