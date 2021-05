0 Facebook Barbara D’Urso si è fidanzata, per chi batte il cuore della conduttrice: le foto svelano tutto Spettacolo 23 Maggio 2021 08:51 Di Fabiana Coppola 2'

Barbara D’Urso non è più single. La conduttrice ha un nuovo amore e arriva alcuni conferma dopo le indiscrezioni delle ultime settimane. Scopriamo di chi si tratta!

Il settimanale Oggi ha beccato Barbarella insieme a un uomo tutto d’un pezzo, che sembrerebbe aver fatto tornare a battere il cuore della regina di Mediaset. Si tratta di Francesco Zangrillo, assicuratore e di recente al centro di gossip che vedevano un suo flirt con Elisabetta Gregoraci, l’ex consorte dell’imprenditore Flavio Briatore. Flirt che Zangrillo ha presto smentito. Le immagini scattate da Oggi provano infatti ben altro: la freccia scoccata dal Zangrillo Cupido, avrebbe infatti colpito la splendida Barba.

Al momento non sono arrivate né conferme né smentite da parte di entrambi. La prova? È il 7 maggio, il compleanno di Maria Carmela, non un giorno casuale e proprio quella sera i due si presentano fianco a fianco. Alla festa sono presenti anche le amiche di Barbara e Francesco è lì con un amico, strategia per sviare le indagini amorose? Di fatto, i due fanno tuttavia rientro a casa della d’Urso. Lo stesso sabato sera, Barbara festeggia in casa insieme a pochi intimi, tra i quali Zangrillo non fa però parte.