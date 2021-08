0 Facebook Serata speciale per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sorpresa piccante di lei News 6 Agosto 2021 10:09 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, diventati da poco genitori, si sono concessi una serata romantica. Dopo il regalo speciale di lui, hanno trascorso una notte da sogno in un ristorante extra lusso, completamente riservato per loro. Sembrerebbe si sia trattata di un’altra sorpresa di lui, che potrebbe essere stato un modo per festeggiare il loro anniversario.

Serata speciale per Belen e Antonino

Il tutto è stato documentato nelle storie Instagram della show girl. Belen ha fatto vedere il tavolo immerso nella natura, una tavola di lusso e portate di alta cucina. La coppia si è poi lasciata andare a un romantico ballo. Prima la Rodriguez aveva condiviso la preparazione a quest’appuntamento romantico, pubblicando anche la fotografia di un completino intimo di pizzo rosso.

La sorpresa sexy di Belen ad Antonino

Completino che probabilmente avrà indossato per sorprendere il suo bel compagno. Una sorpresa sexy al termine della cena che avrà senz’altro fatto piacere ad Antonino. Le storie finiscono con il ballo romantico, ma a giudicare dalla lingerie indossata da Belen, siamo sicuri che la coppia si sarà continuata a ‘divertire’.

