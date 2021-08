0 Facebook Com’è tornata in forma Belen Rodriguez dopo il parto, allenamento e dieta salutare della show girl News 1 Agosto 2021 13:12 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha condiviso un’immagine di lei in bikini ad appena 20 giorni dal parto, mostrando una perfetta forma. L’addome è tonico e scolpito, se non si sapesse nessuno penserebbe che ha avuto una figlia qualche settimana fa.

Qual è la dieta di Belen Rodriguez

E invece Belen Rodriguez sorprende ancora una volta, la show girl ha 36 anni ed è riuscita subito a rimettersi in forma. In tanti si sono domandati come sia possibile che abbia già una linea così magra, come se il parto non l’avesse proprio toccata. Bisogna dire che Belen non ha mai smesso di allenarsi, l’ha raccontato nel corso dei nove mesi di gravidanza, spiegando che dedicava molto tempo allo sport, camminando sul tapis roulant e facendo pilates. E’ stata molto attenta a non prendere troppi chili durante la gestazione.

Qualche giorno fa aveva condiviso le immagini che la riprendevano nella lussuosa villa di Albarella, dove sta trascorrendo l’estate con la famiglia, mentre faceva pilates con la sua personal trainer. Allo sport associa un’alimentazione sana, concedendosi pochi sgarri. Ed è così che a soli 20 giorni dal corpo può mostrare in bikini un corpo mozzafiato.

La foto di Belen Rodriguez in bikini