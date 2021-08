0 Facebook In quattro contro uno, branco di baby criminali pesta giovane in strada a Napoli. Calci, pugni e caschi: “Ho ripreso, mi hanno visto e sono scappato” In quattro contro uno pestano giovane a Capodimonte. Il tutto è stato immortalato in video girato da un passante. La denuncia Cronaca 6 Agosto 2021 12:00 Di redazione 2'

In quattro contro uno. La vittima a terra e gli altri ragazzi che hanno continuato a picchiarlo. Calci, pugni e caschi degli scooter. Scene da violenza inaudita quelle riprese in un video diventato virale sui social.

In quattro contro uno pestano giovane a Capodimonte

Un utente ha immortalato la scena dalla propria automobile (non senza difficoltà). Siamo a Napoli, quartiere di Capodimonte. Il filmato è stato poi ripreso e pubblicato dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

In quattro contro uno pestano giovane a Capodimonte: la testimonianza

“Passavo in auto quando mi sono imbattuto in quella scena, 4 belve contro un povero ragazzo disteso a terra. Così ho preso il cellulare ed ho cominciato a filmare per poter così poi denunciare l’accaduto. Ma loro si accorgono di me e si dirigono verso la mia auto, così metto via il telefono e cerco di partire ma davanti c’era un’auto che mi bloccava il passaggio, così i 4 mi raggiungono e prendono a calci la macchina e tentano di aprila. A quel punto però riesco a partire, loro mi inseguono per un po’ ma riesco ad imboccare la tangenziale e scampo il pericolo“.

In quattro contro uno pestano giovane a Capodimonte: il post pubblicato da Borrelli