E’ durata poco la tregua dal caldo in Italia e a Napoli. Dopo le ultime giornate in cui le temperature sono sensibilmente calate, con massime che non hanno superato i 30°, sta per tornare il caldo record in tutto il Paese.

Il caldo africano varcherà ancora una volta le porte dell’Italia, portando temperature alte, anche al di sopra della media stagionale, in tutta Italia. A essere maggiormente colpite saranno le regioni del Sud. Sebbene questo venerdì avremmo un clima ancora leggermente fresco, il cambiamento inizierà a partire da sabato con il termometro che comincerà a salire.

Il meteo per Napoli, nello specifico, prevede un lieve aumento per sabato da massime di 3o° a 32° e una vera e propria impennata da domenica con 35°. Ma le temperature, secondo quanto riportato da Meteo.it, continueranno a salire nel corso della prossima settimana, nella giornata di mercoledì e giovedì arriveremo a 36-37° con un caldo afoso e un alto tasso di umidità. La raccomandazione delle autorità competenti è evitare di uscire nelle ore di punta e bere molta acqua.