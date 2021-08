0 Facebook Scossa di terremoto nel Golfo di Pozzuoli, avvertita dalla popolazione dell’area Flegrea Area Flegrea 6 Agosto 2021 19:15 Di redazione 1'

Ancora una lieve scossa di terremoto nel Golfo di Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, è avvenuto questo venerdì pomeriggio ed è stato comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli.

La scossa è stata registrata a circa 2 km a est di Bacoli, alle ore 16:51, ora locale, alla profondita’ di 3,6 km. L’evento e’ stato avvertito dagli abitanti del comune di Pozzuoli soprattutto in prossimita’ della costa. Numerose le segnalazioni nei gruppi social legati al territorio.

L’Amministrazione Comunale insieme all’ufficio di Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio Vesuviano. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione poiché rientrerebbe nella normale attività sismica dell’aria Flegrea. L’ultima scossa era stata registrata a Pozzuoli lo scorso 16 luglio e aveva avuto una magnitudo di 1.7.