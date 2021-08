0 Facebook La cena stellata di Gigi D’Alessio in Costiera Amalfitana per due, sguardo innamorato Spettacolo 3 Agosto 2021 11:20 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio si sta godendo le vacanze probabilmente in dolce compagnia. Da tempo si vociferava di una nuova fiamma per il cantante napoletano, con la quale è uscito allo scoperto al matrimonio di Lele Blade. Si tratta di Denise Esposito e sembrerebbe che le cose tra loro vadano a gonfie vele.

Le vacanze di Gigi D’Alessio

I due si sarebbero goduti una cena stellata al ristorante Il Faro di Capo d’Orso con lo chef Francesco Sodano in Costiera Amalfitana. D’Alessio ha condiviso le immagini di quest’esperienza culinaria nelle sue storie su Instagram. Non inquadra mai la sua compagna Denise, ma le immagini mostrano una cena per due e sul finale compaiono anche due bocche rosse e il commento del cantante “Speciale”. Motivo per cui è molto probabile che fosse in sua compagnia.

Il cantante e la giovane fidanzata hanno potuto gustare le specialità di un ristorante da mille e una notte. In una delle storie compare anche il volto di Gigi D’Alessio, disteso e sereno come non lo si vedeva da tempo. Dimostrazione che le vacanze fanno sicuramente bene, ma anche l’amore fa la sua parte.

La cena romantica di Gigi D’Alessio