0 Facebook Funerali Vittorio Carità, una cerimonia privata per dare l’ultimo saluto al dandy napoletano Cronaca 3 Agosto 2021 11:42 Di redazione 2'

Questo martedì mattina si sono tenuti i funerali di Vittorio Carità, l’uomo di 59 anni trovato morto all’interno della sua abitazione ai Quartieri Spagnoli mercoledì scorso. Considerato l’ultimo dandy di Napoli, il suo volto era molto conosciuto non solo nel capoluogo campano. In questi giorni i social sono stati letteralmente invasi da sue fotografie, messaggi, poesie, dimostrazione di quanto fosse amato e benvoluto.

Funerali Vittorio Carità

I funerali di Vittorio Carità si sono tenuti alle 10 presso la chiesa dei Gesuiti in via Petrarca, a Posillipo. Sembrerebbe che la famiglia abbia preferito una cerimonia privata per chiudersi nel proprio dolore e allontanarsi dall’attenzione mediatica che c’è stata negli ultimi giorni. Inoltre avrebbe fatto una richiesta al gruppo buddista che frequentava il cinquantanovenne: una preghiera nell’orario della cerimonia perché per Vittorio questa religione era molto importante e parte fondamentale della sua vita. “Un modo per accompagnarlo in questo suo viaggio”. Chi lo conosceva conferma che lui avrebbe voluto così.

Una cerimonia intima per dare l’ultimo saluto a un uomo che è stato sicuramente un’icona di Napoli. Resta ancora avvolta nel mistero la sua morte sulla quale sta indagando la Magistratura che ha disposto l’esame autoptico, i cui risultati ancora non sono stati resi noti. Quel che è certo è che la scomparsa di Vittorio Carità ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuto, della sua famiglia, degli amici ma anche dei conoscenti perché bastava incontrarlo anche solo una volta per non dimenticarlo.