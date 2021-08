0 Facebook Niente lavoro e l’ultimo avvistamento, ansia in Campania: 30enne sparito da più di due giorni 30enne scomparso in Irpinia da 48 ore. I pompieri sono impegnati nelle operazion di ricerca. Paura tra i parenti e all'interno della comunità Avellino 3 Agosto 2021 10:23 Di redazione 1'

Non si hanno più sue notizie da sabato. Un giovane di 30 anni è scomparso in Irpinia. Non si è presentato a lavoro, non è rientrato a casa e per questo motivo domenica è scattato l’allarme con relativa denuncia.

Dall’altro ieri le autorità, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono a caccia del 30enne sparito. L’ultimo avvistamento c’è stato nella zona di Ponte Zeza a Santa Paolina. Siamo. nella provincia di Avellino.

L’intera Irpinia è in ansia così come la famiglia del giovane. Quest’ultimo, come riportato da Il Meridiano, si è trasferito da oltre un anno a Fiorino dove ha iniziato a lavorare come operaio. Le ricerche proseguono senza sosta con l’ausilio dei droni e delle unità cinofile.