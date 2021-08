0 Facebook Napoli, visite ai propri cari in ospedale arrampicandosi alle finestre: l’ultima ‘trovata’ News 3 Agosto 2021 13:49 Di redazione 1'

Arriva da Napoli l’ultima trovata per fare visita ai parenti in ospedale. In questo periodo di pandemia, per motivi di sicurezza, sarebbe vietato andare a trovare le persone ricoverate. Così c’è chi ha trovato uno escamotage per riuscire a salutare i propri cari, anche andando contro le regole vigenti.

Visita ai parenti in ospedale arrampicati sulle sedie

All’ospedale Cardarelli, come mostra un’immagine pubblicata da Il Mattino, alcuni familiari si sono ‘armati’ di sedie e scalette per raggiungere le finestre delle stanze in cui sono ricoverati i parenti. Sembrerebbe che sia una pratica che si ripeterebbe quotidianamente.

Le persone entrerebbero all’interno della cittadella ospedaliera, raggiungerebbero i padiglioni dove si trovano i pazienti cui vogliono far visita e con scalette o sedie raggiungerebbero il davanzale per ‘scambiare quattro chiacchiere’.