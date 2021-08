0 Facebook Gigi D’Alessio aspetta un bambino, Anna Tatangelo si butta nel lavoro e nel nuovo amore Spettacolo 3 Agosto 2021 14:18 Di redazione 2'

La notizia su Gigi D’Alessio che aspetta un altro bambino è già diventata virale in rete, il cantante napoletano, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, pare che diventerà padre per la quinta volta. La sua giovane compagna, Denise Esposito, ha 26 anni in meno di lui, aspetterebbe un bambino. Non appena lo ‘scoop dell’estate’ è iniziato a girare, in tanti si stanno chiedendo quale sia stata la reazione di Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio aspetta un figlio da Denise Esposito

Il citato settimanale ha condiviso una foto che non lascerebbe spazio ai dubbi, nella foto c’è Gigi che accarezza in barca un accenno di pancia della bella Denise. Così il cantante napoletano affronterà nuovamente la paternità. L’ultimo figlio, Andrea, lo aveva avuto proprio da Anna Tatangelo. Lady Tata e D’Alessio si sono separati ormai da tempo ed entrambi hanno ritrovato a quanto pare l’amore.

Cosa sta facendo Anna Tatangelo?

Mentre Gigi si sta godendo le vacanze al mare, in compagnia della fidanzata incinta, Anna Tatangelo è impegnatissima con il lavoro. Come dimostrano le ultime storie su Instagram sta girando il videoclip di una sua canzone. Anche lady Tata, inoltre, ha trovato un nuovo compagno. Si tratterebbe di Livio Cori, sebbene la cantante non abbia mai fatto il suo nome, diversi ‘indizi social’ lo dimostrerebbero. Anna ha comunque ammesso tra le righe di avere un compagno. Tempo fa aveva detto: “Innamorata è un parolone, però sto bene”.