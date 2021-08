0 Facebook Devastata a Napoli la pizzeria ‘Dal Presidente’, il video del raid: “Cosa hanno fatto, servono i lavori forzati” Devastata la pizzeria 'Dal Presidente'. Un filmato registrato dalle video camere di sorveglianza del locale ha mostrato l'atto barbaro Cronaca 3 Agosto 2021 14:26 Di redazione 1'

Un lungo e duro sfogo pubblicato su Facebook da parte del titolare e ripreso dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Sfortunato protagonista il gestore della storica pizzeria ‘Dal Presidente‘.

Il locale situato nel cuore di Napoli, in via dei Tribunali, è stato vittima di un raid. La struttura è stata vandalizzata ed ha subito ingenti danni. Il tutto è stato ripreso dalle video camere di sorveglianza.

Devastata la pizzeria ‘Dal Presidente’

Il filmato è stato pubblicato sul web: “Sono il titolare della pizzeria ai Tribunali Dal presidente, ecco cosa hanno fatto al mio locale, spero che li prendano. Non serve il carcere perché poi escono subito. Bisogna metterli ai lavori forzati, così imparano cosa significa lavorare. Questi non hanno più neanche paura di essere ripresi dalle telecamere. In che mondo viviamo“.