È giallo sulla morte di Vittorio Carità, il dandy napoletano trovato in casa in una pozza di sangue: la Procura dispone l'autopsia sulla salma Vittorio Carità trovato in una pozza di sangue. Il 'dandy' di Napoli conosciuto e amato da tutti è stato trovato ieri senza vita

Non rispondeva al telefono, per questo i suoi amici e parenti si sono insospettiti. Scattato l’allarme, è partita la chiamata alle forze dell’ordine. All’arrivo della Polizia, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento trovandosi di fronte ad una scena terribile.

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, il corpo di Vittorio Carità era immerso in una pozza di sangue. Il ‘dandy‘ napoletano era già deceduto. Gli investigatori non stanno escludendo alcuna ipotesi e le indagini sul caso vertono in più direzioni.

Vittorio Carità potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso. Questo potrebbe averlo fatto cadere e urtare contro il pavimento di casa. Oppure potrebbe aver subito un’aggressione. Soltanto i rilievi e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria potranno chiarire la dinamica della vicenda.

Da ieri Napoli è in lutto. Vittorio Carità era una persona speciale voluta bene da tutti. I social sono diventati per l’intera giornata un fiume di cordoglio e di parole di affetto per uno dei personaggi napoletani più amati di sempre. Intanto la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma.